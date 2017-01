"C'è molto da aspettarsi", aveva detto appena lo scorso mese Adam Lambert, parlando di eventuali nuove collaborazioni con i Queen. Ora è arrivato l'annuncio ufficiale: la prossima estate la band un tempo guidata da Freddie Mercury tornerà ad esibirsi dal vivo con il cantante americano salito alla ribalta nel 2009 grazie al talent show American Idol. Il tour partirà il 23 giugno da Phoenix, in Arizona, e per il momento il calendario comprende date solamente negli Stati Uniti e in Canada: tra le altre città, i Queen e Adam Lambert suoneranno a Las Vegas, Los Angeles, Montreal, Toronto e New York, chiudendo la serie di concerti il 5 agosto a Houston, in Texas.



I concerti estivi riproporranno più o meno la formula di successo delle precedenti tournée di Brian May e soci con Adam Lambert, che presterà la sua voce ai successi dei Queen un tempo interpretati da Freddie Mercury. Anche se Lambert si considera ormai un membro della famiglia dei Queen, il fantasma di Freddie sembra continuare ad aleggiare sul gruppo. E Brian May, in una videointervista concessa alle telecamere del programma televisivo americano Access Hollywood (potete vederla cliccando QUI), incalzato da una domanda della giornalista su Freddie Mercury, ha provato a tracciare un confronto tra il leggendario frontman dei Queen e Adam Lambert, del quale ha detto:



"Ha portato ciò di cui avevamo bisogno: volevamo una figura che potesse instaurare un contatto con il pubblico, un intrattenitore.. Lui è un vero entertainer!".



La collaborazione con Adam Lambert, stavolta, potrebbe non limitarsi all'attività dal vivo: Roger Taylor, il percussionista dei Queen, recentemente ha espresso il desiderio di poter tornare a registrare in studio con la band e ha parlato di un eventuale nuovo album in studio (il primo in ben venticinque anni per Brian May e compagni). E proprio Taylor ha lasciato intendere che, qualora i Queen dovessero decidere di tornare in studio di registrazione per lavorare a nuovo materiale, potrebbero puntare proprio su Adam Lambert come cantante.