Se Taylor Hawkins dei Foo Fighters ha rivelato di odiare la loro “The one” , Anais Gallagher, la 17enne modella figlia di Noel, confida all’NME di non riuscire più ad ascoltare la celeberrima “Wonderwall” degli Oasis.



Dice Anais: “Amo veramente la musica di mio padre più di ogni altra cosa. Ascolto sempre a tutto volume in camera mia Oasis e Noel Gallagher’s High Flying Birds. Ma sono cresciuta con i ragazzi a scuola che mi prendevano in giro e mi urlavano in faccia le parole di “Wonderwall”. E’ ancora oggi è un qualcosa che piace fare anche agli adulti dopo aver bevuto qualche drink. Ero a Manchester questa estate con i miei compagni. Alcuni ragazzi al pub mi hanno riconosciuta e sono partite immediatamente le serenate a base di “Wonderwall”.



Quando le è stato chiesto quale sia la sua canzone ideale per un karaoke, Anais ha risposto: "Non sono proprio una persona da karaoke, ma se dovessi scegliere qualcosa probabilmente prenderei “Parklife” dei Blur. Giusto per essere ironica."