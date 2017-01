Le leggende del metal Iron Maiden hanno pubblicato il video live ufficiale di “Wasted years”, brano incluso nel loro album del 1986 “Somewhere in time”. Il video è stato girato in sei diversi continenti durante il recente "The Book Of Souls" tour. Tour che non si è ancora concluso, riaprirà infatti i battenti il prossimo aprile in Belgio, proseguirà fino al mese di giugno in Europa per poi raggiungere gli Stati Uniti fino a tutto luglio. Non sono annunciati (al momento) concerti italiani.