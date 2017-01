Quando mercoledì venne data la notizia della morte di Butch Trucks, il 69enne batterista e membro fondatore della Allman Brothers Band, non fu resa nota la causa del decesso.



Ora si informano i media, come riporta il Miami Herald, che il musicista si è sparato alla testa con una pistola di fronte alla moglie Melinda. Il suicidio è avvenuto all'interno della casa della coppia nel centro di West Palm Beach.



Una trascrizione della chiamata della moglie alla polizia chiarisce che lei era "isterica" e incapace di formulare frasi complete. Lei ha confermato che suo "marito si è sparato" in testa con una pistola. Ha anche confermato che respirava ancora nel momento in cui chiamò le forze dell’ordine. Morì poco dopo.