Non tutte le canzoni della propria band si possono amare allo stesso modo. Anzi, non tutte le canzoni della propria band si possono amare. Qualcuna la si può pure mal sopportare. Taylor Hawkins dei Foo Fighters sputa il rospo e rivela che non riesce a digerire la loro “The one”, incisa per la colonna sonora del film del 2002 “Orange County” diretto da Jake Kasdan e interpretato da Jack Black e Colin Hanks. Dice a Kerrang: "Ho sempre odiato quella canzone. Odio il modo in cui suona, la produzione".



Ricorda Hawkins: "Stavamo cercando di finire ”One by one” . Mi piaceva la bruttezza incasinata di quel disco, il figlio di Tom Hanks Colin ci chiese di fare una canzone per un film intitolato “Orange County”. Dave la scrisse, a me non faceva impazzire. Era troppo pop - e non c'è niente di male ad esserlo - ma stavamo ancora cercando di capire cosa fossero i Foo Fighters".