La colonna sonora del film-documentario su Iggy e gli Stooges è un degno complemento alle immagini. Una raccolta senza pretese di scovare rarità e chicche per conoscitori, ma incentrata sul concetto di grandezza e importanza della band:

La potenza di un gruppo o di un artista si misura in termini di impatto, quando parliamo di musica che muove le cose, mette in moto le menti e le anime. Questo impatto può essere immediato e causare il classico boato improvviso, a cui segue una quiete in tempi più o meno brevi; oppure può provocare un tipo di sconquasso perenne, un movimento perpetuo, che a tratti assume i connotati di una semplice vibrazione, per poi esplodere, a momenti, in veri e propri disastri tellurici.