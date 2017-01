Entra in rotazione radiofonica il nuovo singolo di James Blunt “Love me better” che anticipa la pubblicazione di “The after love”, il quinto album del cantautore inglese , prevista per il prossimo 24 marzo.



A “The after love” hanno collaborato vari musicisti, tra i quali: Ed Sheeran, Ryan Tedder, Amy Wadge (Ed Sheeran, Shannon Saunders), Johnny McDaid ( Biffy Clyro), Stephan Moccio (Miley Cyrus, The Weeknd ) e MoZella (Miley Cyrus, One Direction).



James Blunt presenterà il nuovo album dal vivo anche in Italia. Tre i concerti confermati: 12 novembre Palalottomatica di Roma, 13 novembre Mandela Forum di Firenze, 14 novembre Mediolanum Forum di Assago (Mi).