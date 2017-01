Come annunciato, i britannici Jamiroquai hanno in cantiere un nuovo album intitolato "Automaton". E' ora stata svelata la data di uscita, che è il 31 marzo 2017 (per EMI/Virgin).

Contestualmente è stato anche condiviso il video della title track dell'album. Eccolo:

Questa è la tracklist dell'album:

“Shake It On”

“Automaton”

“Cloud 9”

“Superfresh”

“Hot Property”

“Something About You”

“Summer Girl”

“Nights out in the Jungle”

“Dr Buzz”

“We Can Do It”

“Vitamin”

“Carla”

I Jamiroquai saranno poi in Italia per un appuntamento live il prossimo 11 luglio, nell'ambito del Firenze Summer Festival alla Visarno Arena (Firenze).