Stando a quanto riportato dalla testata "Daily Mirror", la cerimonia funebre per dare l'addio alla popstar George Michael sarà rinviata. Il motivo è che il coroner desidera avere in mano i risultati dei teast tossicologici eseguiti post mortem prima di procedere all'inumazione - che impedirebbe di eseguire agilmente eventuali ulteriori verifiche.

Il punto chiave, per le autorità, al momento è stabilire se nella morte dell'ex Wham! abbia avuto un ruolo l'assunzione di sostanze stupefacenti; in base a questa discriminante verrà anche deciso se aprire un'inchiesta oppure catalogare l'evento come morte per cause naturali.

Stando a quanto dichiarato dalle autorità, potrebbero volerci settimane perché tutti gli esami necessari forniscano gli esiti utili a delineare un quadro. E fino a quel momento non sarà possibile dare sepoltura a Michael.