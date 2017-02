Se esiste una (cant)autrice degna di questo nome, quella è Carole King. Nel 1990, infatti, venne inserita, assieme all’ex marito Gerry Goffin, nella Hall of Fame degli autori. Se esiste un album che si avvicina alla perfezione, quello è “Tapestry”. Album che Carole Klein – questo il nome registrato all’anagrafe – pubblicò nel 1971, all’età di 29 anni. Oggi di anni Carole ne compie 75. Pensiamo non ci sia modo migliore per celebrarla nel giorno del suo compleanno se non quello di riascoltare le meravigliose canzoni che ha scritto nella sua lunga carriera. Canzoni che ha scritto non solo per sè, ma anche, e soprattutto, per altri.