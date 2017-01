E' mancato, a soli 41 anni di età, Tom Edwards, da tempo chitarrista e stretto collaboratore di Adam Ant - il leggendario performer punk/wave britannico.

Edwards è morto durante una tappa del tour statunitense in cui era impegnato, proprio al seguito di Ant. E' stato ricoverato d'urgenza in un ospedale del New Jersey, dove è deceduto per arresto cardiaco.

Tom Edwards ha suonato in numerose band e con molti artisti, fra cui Edwyn Collins, Aztec Camera, Andrea Corr, Roddy Frame, Fields Of The Nephilim, Rebelles, Arno Castens e Spiderbites.