Il pezzo della popstar Taylor Swift e l'ex One Direction Zayn Malik "I Don't Wanna Live Forever", come noto, è stato appositamente registrato per la colonna sonora del film "50 sfumature di nero" (in uscita a febbraio). Ora è online un video ufficiale (diretto da Grant Singer) per il brano, che mostra entrambe le star alle prese con una storia di vuoto esistenziale, separazione e solitudine.