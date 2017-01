I due cantautori siciliani pubblicano in simultanea un libro e un album per rendere omaggio a uno dei miti della musica ranchera sudamericana, Chavela Vargas. Un nome ancora poco conosciuto in Italia, ma che il regista Almodóvar non esitava a definire come “la rude voce della tenerezza”

Dimartino e Cammarata con le loro voci raccontano di una terra distante ma autentica, che trasmette la sua tempra robusta e sognatrice attraverso brani come “Verde Luna”, “Pensami” e che può riassumersi con le liriche amare di “Le cose semplici”: “l’amore è semplice e le cose semplici le divora il tempo”. Temi di lacrime e patimento, voci antiche raccolte nel corso di una vita unica, marchiata dal fuoco e dalla tequila che ha colpito al cuore l’intera America Latina. Un mondo di speranza, di contraddizioni e di magia. Un mondo raro.

Leggi la recensione completa di "UN MONDO RARO" cliccando qui