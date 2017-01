Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato

Live Nation Italia e TicketOne comunicano che in data odierna la società PwC (PricewaterhouseCoopers S.p.A.), primaria società di auditing riconosciuta a livello mondiale, ha ultimato l’annunciato processo di certificazione delle vendite dei biglietti per i due attesissimi concerti che gli U2 terranno il 15 e 16 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.

Il report rilasciato da PwC, rileva come TicketOne adotti in modo puntuale tutte le ragionevoli misure in suo possesso per tutelare gli acquirenti e per contrastare l’annoso problema del secondary market.

PwC conferma la completa ed accurata cancellazione degli ordini considerati anomali e il completo annullamento dei relativi biglietti in applicazione dei criteri di individuazione delle anomalie definiti da TicketOne. Viene inoltre confermata la totale assenza di accaparramenti di biglietti ed esclusa la presenza di qualsiasi sistema o strumento di acquisto automatico (cosiddetti bots).

La copia ufficiale del rapporto completo rilasciato da PwC verrà consegnata alla SIAE, Assomusica e all’Associazione Nazionale dei Consumatori.

U2 Joshua Tree Tour 15/07/2017:

TicketOne ha cancellato 443 ordini effettuati da soggetti diversi ma riconducibili a clienti che avevano già acquistato in precedenza per un totale di 1.567 biglietti annullati e rimessi prontamente a disposizione dei fan. La cancellazione sono state effettuate incrociando e analizzando in modo puntuale i dati anagrafici degli acquirenti, gli indirizzi email e gli indirizzi di spedizione dei biglietti, tale azione, certificata in tutte le sue fasi da PwC ha impedito che tali biglietti potessero finire sulle piattaforme del mercato secondario.

La performante piattaforma di vendita di TicketOne ha consentito di servire in maniera puntuale e in un breve lasso di tempo 18.553 clienti senza nessun disservizio, intoppo o rallentamento.

I biglietti venduti totali sono stati 55.051, di cui 52.580 venduti online corrispondenti a 21.341 ordini.

Il 14% degli acquirenti è straniero, mediamente hanno acquistato 2,8 biglietti ciascuno e risultano distribuiti in 74 nazioni, e, per quanto attiene il territorio nazionale, in tutte le 110 provincie.

Il 92% degli acquirenti online ha scelto come modalità di spedizione il corriere espresso, la restante parte ha optato per il ritiro presso il luogo dell'evento.

Durante la vendita generale, che ha avuto inizio il 16/01/2017 alle ore 10:00, nei primi 15 minuti è stato venduto il 47% dei biglietti disponibili, nella prima mezzora il 71% ed infine l’84% nei primi 60 minuti.

U2 Joshua Tree Tour 16/07/2017:

Sono stati cancellati 466 ordini effettuati da soggetti diversi ma riconducibili a clienti che avevano già acquistato in precedenza, per un totale di 1.634 biglietti annullati, che sono stati prontamente rimessi in vendita.

I biglietti venduti totali sono stati 55.050, di cui 53.647 venduti online corrispondenti a 22.495 ordini.

Gli acquirenti online sono stati 19.349, di cui il 12% straniero, mediamente hanno acquistato 2,8 biglietti ciascuno e risultano distribuiti in 74 nazioni e, per quanto attiene il territorio nazionale, in tutte le 110 provincie.

Il 92% degli acquirenti online ha scelto come modalità di spedizione il corriere espresso, la restante parte ha optato per il ritiro presso il luogo dell'evento.

Durante la vendita libera, che ha avuto inizio il 23/01/2017 alle ore 10:00, nei primi 15 minuti è stato venduto il 45% dei biglietti disponibili, nella prima mezzora il 64% ed infine l’76% nei primi 60 minuti.