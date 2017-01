Esce il 19 maggio una ristampa in doppio CD in edizione deluxe della colonna sonora di “Singles” di Cameron Crowe, film ‘culto’ uscito nel 1992 ambientato negli anni novanta a Seattle. Nell’album vi saranno contenuti brani inediti di Mudhoney, Chris Cornell, Paul Westerberg e di Mike McCready dei Pearl Jam.



Ha spiegato Crowe in un comunicato: "L'album è stato concepito per essere una sorta di anti-colonna sonora che fosse più simile a una cartolina e a un semplice mix-tape del meglio di Seattle. E’ stato davvero un tributo a quelle band che mi hanno accolto nella loro città a braccia aperte. Stiamo rivisitando il film e la colonna sonora...vi sono inclusi degli inediti che hanno contribuito a creare il film nel 1991. Mi auguro possiate godervi questo nuovo viaggio così come me lo sono goduto io. Viva Seattle!"



Le rarità includono, dall’EP del 1992 di Chris Cornell “Poncier” (dal nome del personaggio interpretato nel film da Matt Dillon, Cliff Poncier), che contiene una prima versione di "Spoonman". Oppure "Touch me I’m Dick", la canzone dell’immaginario gruppo grunge del film, i Citizen Dick, che era formata dai Pearl Jam Eddie Vedder, Stone Gossard e Jeff Ament a supporto del ‘frontman’ Matt Dillon. (La canzone è una parodia di “Touch me, I’m sick” dei Mudhoney). Nell’album non mancheranno nuove note di copertina.



L'album, uscito nel giugno 1992, fu un grande successo e vendette oltre 2 milioni di copie, grazie anche a diverse canzoni che fecero il loro debutto proprio su quell’album: “Would?” degli Alice in Chains, "Breath" e “State of love and trust” dei Pearl Jam.



Singles: Original Motion Picture Soundtrack – Deluxe Edition TrackList



Disc One



1. Alice in Chains – "Would?"

2. Pearl Jam – "Breath"

3. Chris Cornell – "Seasons"

4. Paul Westerberg – "Dyslexic Heart"

5. Lovemongers – "Battle of Evermore'

6. Mother Love Bone – "Chloe Dancer"/"Crown of Thorns"

7. Soundgarden – "Birth Ritual"

8. Pearl Jam – "State of Love and Trust"

9. Mudhoney- "Overblown"

10. Paul Westerberg – "Waiting for Somebody"

11. Jimi Hendrix Experience – "May This Be Love"

12. Screaming Trees – "Nearly Lost You"

13. Smashing Pumpkins – "Drown"



Disc Two



1. Citizen Dick – "Touch Me I'm Dick" (first time on CD)

2. Chris Cornell – "Nowhere but You" (Poncier)

3. Chris Cornell – "Spoon Man" (Poncier)

4. Chris Cornell – "Flutter Girl" (Poncier)

5. Chris Cornell – "Missing" (Poncier) (first time on CD)

6. Alice In Chains – "Would?" (live) – (first time on CD)

7. Alice In Chains – "It Ain't Like That" (live) – (first time on CD)

8. Soundgarden – "Birth Ritual" (live) – (first time on CD)

9. Paul Westerberg – "Dyslexic Heart" (acoustic) – (first time on CD)

10. Paul Westerberg – "Waiting for Somebody" (score acoustic) – (previously unreleased)

11. Mudhoney – "Overblown" (demo) – (previously unreleased)

12. Truly – "Heart and Lungs"

13. Blood Circus – "Six Foot Under"

14. Mike McCready – "Singles Blues 1" (previously unreleased)

15. Paul Westerberg – "Blue Heart" (previously unreleased)

16. Paul Westerberg – "Lost in Emily's Words" (previously unreleased)

17. Chris Cornell – "Ferry Boat #3" (previously unreleased)

18. Chris Cornell – "Score Piece #4" (previously unreleased)