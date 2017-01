Il prossimo maggio la cantautrice e poetessa americana verrà insignita dell'alloro all'Università di Parma: il rettore dell'ateneo, Loris Borghi, consegnerà infatti a Patti Smith una laurea ad honorem. Non si tratta della prima laurea ad honorem ricevuta dalla voce di "Because the night": già nel 2008 un'Università del New Jersey aveva deciso di incoronare con l'alloro Patty Smith e un titolo ad honorem la cantautrice lo aveva ricevuto anche dalla School of the Art Institute di Chicago, tra gli istituti d'arte più prestigiosi degli Stati Uniti. A Patti Smith sarà dedicata anche una mostra, sempre a Parma: la cantautrice sarà a Parma all'inizio di maggio per ritirare la sua laurea e per un concerto. Gli eventi di Parma si terranno il 3, il 4 e il 5 maggio. Il 13 maggio, poi, l'artista si esibirà dal vivo all'Auditorium Parco della Musica di Roma.