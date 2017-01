“‘Cause” e` il terzo album in casa Push Button Gently, band sulla scena da ormai una decina di anni; tredici inediti che mettono in mostra sia il lato più originale della band che il frutto dell’esperienza fatta in questi anni. Gran parte del disco e` nata in un’improvvisazione nell’aprile del 2013, mentre il resto e` stato concepito in fase di registrazione. A livello sonoro, l’album e` un ulteriore allontanamento dal crudo realismo di “Fuzzy Blue Ballon” (2013) ed espande l’uso di strumenti elettronici e la ricchezza dei suoni preannunciati dall’EP del 2014 “URU”. Il disco e` stato anticipato dal primo singolo “I Thought I Saw A Pussycat (But It Was A Lion, So I Ate It)”.

Si passa dal math rock di “Hurkah” al surf a cavallo tra Weezer e Smash Mouth di “Morning sailor” di “?” (in pratica un ritornello e basta), ai Faith no More di “Wolves”. Tanta carne al fuoco dunque, per una band che ha delle evidenti qualità compositive e le idee ben chiare su come metterle in musica...

