Negli anni '80 si facevano la guerra e le classifiche di vendita erano il loro campo di battaglia. Una battaglia che, tuttavia, si combatteva anche fuori dalla top 10: molti di voi ricorderanno quella volta in cui Boy George accusò l'ex cantante degli Wham! di voler nascondere una cosa che era sotto gli occhi di tutti, il suo "segreto di Pulcinella", e quella cosa era la sua omosessualità. La rivalità, negli anni, si trasformò in una curiosa amicizia: quando Boy George pubblicò, insieme ai Culture Club, l'album "Waking up with the house on fire" (era il 1984), che fu generalmente stroncato dalla critica, George Michael spese belle parole in merito al disco del collega (e in particolar modo in merito a una canzone di quell'album, la ballata "Mistake no. 3").



Dopo la scomparsa del collega, avvenuta lo scorso 25 dicembre, Boy George ha pubblicato un toccante post in cui ha ricordato George Michael: "Sono devastato", ha scritto il cantante nel tributo. Ora, a distanza di un mese dalla morte dell'ex cantante dei Wham!, il cantautore londinese torna a ricordarlo in un'intervista al programma televisivo americano Watch What Happens Live in cui ha parlato anche della loro rivalità:



"All'inizio, eravamo molto competitivi l'uno verso l'altro. Sia perché avevamo entrambi la parola George nel nome, sia perché facevamo entrambi musica soul. Poi, successivamente, ho cominciato ad apprezzarlo come musicista, diciamo più o meno da 'Faith'".



Il conduttore del programma ha poi chiesto a Boy George se sapesse dei problemi di George Michael e lui ha risposto:



"Avevo letto qualcosa sui giornali, ma non avevo idea di quello che stava passando, lui teneva la gente lontana, era molto riservato".



Recentemente, il produttore Naughty Boy ha fatto sapere che aveva cominciato a lavorare con George Michael su materiale inedito poco prima dell'improvvisa scomparsa di quest'ultimo e che il frutto di questa collaborazione potrebbe presto essere pubblicato.