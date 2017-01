E' in arrivo - il 10 marzo - una ristampa dell'album "Tango In The Night" (in occasione del trentennale) firmato dai Fleetwood Mac. Il disco, come da manuale, sarà però arricchito da brani rari e inediti. L'album, il 14° della rock band anglo-statunitense, uscità in diverse edizioni: CD, doppio CD, triplo CD, LP e DVD.

La versione più estesa prevede ben 13 incisioni bonus fra rarità, b-side, video e inediti.

Ecco la tracklist:

Disco 1: Original Album – 2017 Remaster

1. ‘Big Love’

2. ‘Seven Wonders’

3. ‘Everywhere’

4. ‘Caroline’

5. ‘Tango In The Night’

6. ‘Mystified’

7. ‘Little Lies’

8. ‘Family Man’

9. ‘Welcome To The Room… Sara’

10. ‘Isn’t It Midnight’

11. ‘When I See You Again’

12. ‘You And I, Part II’

Disco 2: B-Sides, Outtakes, Sessions

1. ‘Down Endless Street’

2. ‘Special Kind Of Love’ (Demo)*

3. ‘Seven Wonders’ (Early Version)*

4. ‘Tango In The Night’ (Demo)*

5. ‘Mystified’ (Alternate Version)*

6. ‘Book Of Miracles’ (Instrumental)

7. ‘Where We Belong’ (Demo)*

8. ‘Ricky’

9. ‘Juliet’ (Run-Through)*

10. ‘Isn’t It Midnight’ (Alternate Mix)*

11. ‘Ooh My Love’ (Demo)*

12. ‘Mystified’ (Instrumental Demo)*

13. ‘You And I, Part I & II’ (Full Version)*

*inedito

Disco 3: The 12' Mixes:

1. ‘Big Love’ (Extended Remix)

2. ‘Big Love’ (House On The Hill Dub)

3. ‘Big Love’ (Piano Dub)

4. ‘Big Love’ (Remix/Edit)

5. ‘Seven Wonders’ (Extended Version)

6. ‘Seven Wonders’ (Dub)

7. ‘Little Lies’ (Extended Version)

8. ‘Little Lies’ (Dub)

9. ‘Family Man’ (Extended Vocal Remix)

10. ‘Family Man’ (I’m A Jazz Man Dub)

11. ‘Family Man’ (Extended Guitar Version)

12. ‘Family Party’ (Bonus Beats)

13. ‘Everywhere’ (12' Version)

14. ‘Everywhere’ (Dub)

Disco 4: The Videos (DVD):

1. ‘Big Love’

2. ‘Seven Wonders’

3. ‘Little Lies’

4. ‘Family Man’

5. ‘Everywhere’