Dopo i già annunciati Adele, John Legend, Metallica, Carrie Underwood e Keith Urban, anche il cantante di "24K Magic" salirà sul palco dello Staples Center di Los Angeles, il prossimo 12 febbraio, per unirsi alla pattuglia dei perfomer che animeranno la serata di gala dei cinquantanovesimi Grammy Awards: Bruno Mars potrebbe tornare sotto i riflettori dell'arena californiana anche come premiato, essendo la sua più recente fatica in studio nominata nella categoria "Album of the Year", la stessa dove in lizza c'è anche il fortunatissimo "25" di Adele.