Dopo i rumor circolati nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 gennaio, in seguito all'annuncio dei Clean Bandit come ospiti internazionali all'edizione 2017 del Festival di Sanremo, Rockol apprende che anche Robbie Williams, dato come papabile tra le special guest sul palco dell'Ariston, sarà presente al sessantasettesimo Festival della Canzone Italiana: l'ex Take That tornerà così a segnalarsi al pubblico televisivo tricolore dopo la sua recente apparizione all'edizione 2016 di X Factor, durante la quale ha presentato il brano - estratto dal suo ultimo album "The Heavy Entertainment Show" - "I Love My Life".

Il cantante e performer britannico tornerà in Italia il prossimo 14 luglio, quando sarà di scena allo stadio Bentegodi di Verona per la sua unica tappa nello Stivale prevista per la prossima estate.