Il 1966 fu un grande anno per la musica. Si aprì con la pubblicazione di “Sounds of silence” di Simon & Garfunkel e si chiuse con “A quick one” degli Who. In mezzo, altri album leggendari come “Blonde on blonde” di Bob Dylan, “Pet Sounds” dei Beach Boys, “Revolver” dei Beatles, “Blues Breakers with Eric Clapton” di John Mayall. In dicembre uscì anche il debutto dei Cream di Eric Clapton, Ginger Baker e Jack Bruce. Oggi “Fresh Cream” viene ristampato in versione deluxe, un cofanetto di tre CD (più un Blu-Ray audio e un bel libretto) dove ci si può sbizzarrire confrontando versioni stereo e mono, ascoltando singoli, EP, session alla BBC.

È anche colpa loro se il termine supergruppo è entrato nel gergo rock. Quando fu annunciata la nascita dei Cream, Eric Clapton, Ginger Baker e Jack Bruce erano rispettivamente il chitarrista di John Mayall con un passato negli Yardbirds, il batterista della Graham Bond’s Organisation, il bassista dei Manfred Mann, e molto altro naturalmente. L’alchimia funzionò. Nel dicembre 1966, appena sei mesi dopo l’annuncio della nascita del power trio inglese, usciva il debutto “Fresh Cream”.

