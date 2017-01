L'iconico artista britannico, scomparso nel gennaio dello scorso anno, sarà omaggiato dalla Royal Mail, che è la più importante azienda postale britannica, con una serie di francobolli a lui dedicati. Sei di questi francobolli replicheranno, in piccolo, le copertine di alcuni dei dischi più importanti pubblicati da David Bowie nel corso della sua carriera: "Hunky Dory", "Aladdin Sane", "Heroes", "Let's dance, "Earthling" e l'immancabile "Blackstar", ultima fatica discografica del fu Duca Bianco, uscita appena due giorni prima della morte di Bowie. Gli altri quattro francobolli, invece, replicheranno alcuni scatti tratti da quattro tournée di David Bowie: il "The Ziggy Stardust tour" del 1972, il "The stage tour" del 1978, il "The serious moonlight tour" del 1983 e l'"A reality tour" del 2004.







Royal Mail announce tribute to David Bowie with 10 Special Stamps. Pre-order: https://t.co/OJLx8FNHho Press Release: https://t.co/QnDxrWzUM9 pic.twitter.com/Dmxe9K6yU1 — David Bowie Official (@DavidBowieReal) January 25, 2017

Prima di David Bowie, la Royal Mail aveva omaggiato con francobolli solamente altre due leggende della musica pop-rock britannica: i Beatles erano stati celebrati con una serie di francobolli stampati nel 2006, mentre nel 2016 erano stati dati alle stampe i francobolli dedicati ai Pink Floyd I francobolli della Royal Mail dedicati a David Bowie saranno in vendita a partire dal prossimo 14 marzo, ma è possibile già prenotarli dal sito ufficiale dell'azienda postale.