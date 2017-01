Emis Killa si appresta a presentare dal vivo il suo ultimo album in studio, "Terza stagione", uscito lo scorso ottobre: il rapper ha annunciato i primi due appuntamenti della tournée, che partirà alla fine di marzo. Il già giudice di The Voice sarà in scena lunedì 20 marzo all'Alcatraz di Milano, mentre il 27 marzo si esibirà dal vivo all'Atlantico di Roma. Sul palco, con lui, una band tutta al femminile: Silvia Ottanà al basso, Fiamma Cardani alla batteria e Beatrice Antolini alle tastiere.



I biglietti per le date di Milano e Roma sono disponibili su TicketOne e in tutti i circuiti di vendita autorizzati: per entrambi gli appuntamenti il prezzo dei biglietti è di 22 euro (più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali). Sono in vendita anche tagliandi speciali, con prezzi diversi: 50 biglietti che daranno la possibilità a chi li acquisterà di assistere al soundcheck (al costo di 30 euro, + d.p.) e 50 biglietti che daranno la possibilità di assistere sia al soundcheck che ad un meet & greet con il rapper (al costo di 35 euro, + d.p.).