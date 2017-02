Nel marzo 2016 Ron ha pubblicato il doppio “La forza di dire sì”, disco all-star i cui ricavi netti vanno a favore dell’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica (AISLA). “Non mi vergogno a dire che il disco non ha venduto molto", ammette il cantautore. "Ma non volevo abbandonare un progetto così, con 24 artisti anche grossi che hanno partecipato con entusiasmo. Sento una responsabilità enorme verso i malati di SLA e non posso tornare dall’AISLA con in mano poco. E così ho proposto a Carlo Conti ‘L’ottava meraviglia’. La mia partecipazione serve a far sapere al mondo l’esistenza di questo progetto”.

Inclusa nella riedizione di “La forza di dire sì” in uscita il 10 febbraio assieme a un secondo inedito intitolato “Ai confini del mondo”, la sanremese “L’ottava meraviglia” è stata scritta con i componenti del gruppo La Scelta, col quale Ron collabora da tempo. “La canzone rappresenta il pensiero di una persona che come tante torna a casa la sera bastonata. Viviamo un momento di grande rabbia, tristezza, paura. E quando abbiamo la fortuna di avere qualcuno vicino, tutto diventa più facile. Eccola, l’ottava meraviglia”. Ron rivendica il fatto che sia una canzone-canzone, perché “a volte si pensa che un arrangiamento faccia bello un pezzo, ma non sempre succede”.

All’Ariston Ron presenta anche la cover di “Insieme a te non ci sto più” portata al successo da Caterina Caselli, non inclusa “per motivi di spazio” nella ristampa del doppio album. Lo fa in coppia con Annalisa. “La cantavo ai concorsi quando avevo 13 anni, è meravigliosa e appassionata. Nella versione di Battiato, con un’orchestra strepitosa, ho trovato una forza in più. In quanto ad Annalisa, mi fa paura da tanto è brava. Sono andato a vederla in concerto, mi sono avvicinato al palco per vedere se cantava in playback da tanto era perfetta. Mi piacciono il suo mondo e il suo personaggio fuori dai giochi. È una musicista vera. Le piace provare, rischiare. Avrà un grande futuro”.

Il futuro di Ron, invece, prevede un tour che durerà fino a settembre. Prima data: il 6 marzo al Teatro degli Arcimboldi di Milano. È il grande concerto benefico a favore di AISLA inizialmente previsto per il 29 settembre 2016 e posticipato a causa del terremoto, per indirizzare le donazioni alle vittime del sisma. I primi ospiti confermati sono Annalisa, Luca Barbarossa, Loredana Bertè, Luca Carboni, Elodie, Giusy Ferreri, La Scelta, Nek, Francesco Renga, Syria.