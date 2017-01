Gli organizzatori dello Sziget Festival hanno confermato un'altra stringa di nomi che andrà ad aggiungersi a quella già annunciata per l'edizione 2017 del festival, che si terrà come di consueto sull'isola di Obuda, a pochi chilometri dal centro di Budapest, tra i prossimi 9 e 16 agosto: oltre a Bad Religion, Major Lazer, Mac DeMarco e agli altri nomi diffusi lo scorso 15 dicembre, sui palchi della prossima edizione della rassegna magiara saliranno anche Kasabian, Billy Talent, Jamie Cullum, Kills, Clean Bandit e Metronomy (sul Main Stage); Interpol, Flume, Crystal Fighters, Pretty Reckless, Fritz Kalkbrenner, Jagwar Ma, Charli XCX, Cashmere Cat e Danny Brown (sull'A38 Stage); Sunnery James & Ryan Marciano e Maurice West (sull'Arena Stage) e Leningrad sul World Stage.

La novità più rilevante di quest'anno, però, per il momento è stata segnalata dietro le quinte della manifestazione: il fondo di investimento americano Providence Equity Partners ha acquisito la quota di maggioranza - il 70% - della società organizzatrice del mega-evento, la Sziget Cultural Management. La direzione del raduno live di Budapest - così come di tutte le altre manifestazioni collegate alla società, ovvero Balaton Sound, Telekom VOLT Festival, Gourmet Festival e Gyerek Sziget - resteranno sotto la guida del team capeggiato dal fondatore dello Sziget, Károly Gerendai, che al proposito ha dichiarato: "Con le risorse finanziarie e il background internazionale di Providence e la professionalità del nostro team, la nostra posizione sul mercato verrà ulteriormente rafforzata".

Gerendai e il suo staff, che - come riferisce i Budapest Business Journal - grazie a un clausola inserita nella transazione continueranno a tenere il timone del festival, saranno affiancati da James Barton, fondatore del Creamfields Festival e in passato dirigente di Live Nation, e da Paul Bedford, ex direttore finanziario del Cream Group. A gestire il passaggio di consegne è la banca d'affari indipendente Michel Dyens & Co.

Ecco, di seguito, tutti i nomi ad oggi confermati per l'edizione 2017 dello Sziget Festival:

Bad Religion

Billy Talent

Cashmere Cat

Charli XCX

Clean Bandit

Crystal Fighters

Danny Brown

Dimitri Vegas & Like Mike

DJ Shadow

Fritz Kalkbrenner

GTA

GusGus

Interpol

Jagwar Ma

Jamie Cullum

Kasabian

Kensington

Leningrad

Mac Demarco

Major Lazer

Maurice West

Metronomy

OH Wonder

Oliver Heldens

Sunnery James & Ryan Marciano

The Kills

The Pretty Reckless

Tom Odell

Two Door Cinema Club

Vince Staples

W&W