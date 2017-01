Lo staff di Vasco Rossi ha comunicato a Rockol i dettagli delle vendite per il "Modena Park 01 07 17", il grande raduno dal vivo col quale il rocker di Zocca celebrerà il quarantesimo anniversario di attività.

Alle 13 di oggi, mercoledì 25 gennaio, a poco più di 24 dall'apertura della prevendite riservata ai fan dell'artista (che terminerà alle 10 di domani, giovedì 26 gennaio), VivaTicket ha venduto un totale di 30.475 biglietti, 11.724 dei quali per il Pit 1 (quello più vicino al palco), 8.249 per il Pit 2 (quello intermedio) e 10.502 per il Pit 3. Dei 20.180 iscritti al fan club ufficiale aventi diritto di prelazione, 19.238 hanno riscattato il proprio codice per l'acquisto dei tagliandi in occasione dell'apertura della prevendita dedicata: di questi, 16.860 hanno proceduto all'acquisto di - in media - 1,8 biglietti per transazione.

La prevendita generale verrà aperta alle 10 di venerdì 27 gennaio.