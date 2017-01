Ai concerti del ‘The afterlove’ tour del cantautore inglese James Blunt precedentemente annunciati e previsti per il 13 novembre al Mandela Forum di Firenze e il 14 al Mediolanum Forum di Assago (Mi), ora si aggiunge un terzo appuntamento nella nostra penisola: 12 novembre, Palalottomatica di Roma. I biglietti per i tre concerti saranno in vendita dalle ore 11:00 di venerdì 27 gennaio su ticketone.it. Per ogni info consultare il sito livenation.it