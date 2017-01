Il ’The Joshua tree’ tour, che celebrerà i trenta anni dall’uscita dello storico album della band irlandese , si avvicina ogni giorno di più. Al proposito, il bassista degli U2 Adam Clayton ha rivelato in una intervista che non gli piacque fare il tour di 'The Joshua Tree' 30 anni fa.



Parlando a Rolling Stone, Clayton ha detto: "Certamente quel tour penso che avrebbe dovuto essere una straordinaria, libera e gioiosa opportunità ma in realtà era un periodo piuttosto difficile. Suonavamo quelle canzoni sotto la pressione di dover crescere da un live da arena a uno da stadio. Io, per esempio, non lo ricordo come un momento molto divertente."



Ha poi aggiunto: “Penso che tutti quelli che verranno ai concerti conosceranno molto bene quell’album. Dobbiamo ancora capire però come interpretare le canzoni. Dopo 30 anni potremmo proporle in un modo diverso oppure mescolarle insieme ad altre canzoni che sono tematicamente affini a loro...non abbiamo ancora capito cosa accadrà, ma qualcosa accadrà e sperimenteremo fino a che non sarà ok."