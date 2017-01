Per celebrare i dieci anni dall’uscita del loro album d’esordio “Take to the skies”, i punkers elettronici inglesi Enter Shikari intraprenderanno un tour in cui suoneranno il disco dal vivo per intero. L’unica data italiana è prevista il 3 maggio, all’Alcatraz di Milano.



I biglietti sono in vendita al prezzo di 25 euro più i diritti di prevendita sul circuito ticketone.