Il 27 gennaio esce “Leggera”, il nuovo album di Musica Nuda. Petra Magoni e Ferruccio Spinetti tornano con un disco composto da brani inediti e cantato per la prima volta tutto in italiano. Poi, il prossimo mese di marzo, partirà il tour.



A “Leggera” hanno collaborato Peppe Servillo, Fausto Mesolella, Alessio Bonomo, Frankie Hi-NRG Mc, Luigi Salerno, Kaballà, Susanna Parigi e Tony Canto.



TRACKLIST:



01 Come si canta una domanda (Servillo-Spinetti). Chitarra, F. Spinetti

02 Condizione imprescindibile (Kaballa-Canto)

03 Dimane (Spinetti)

04 Leggera (Kaballa - Canto). Chitarra, Tony Canto

05 Lunedì (Spinetti - Di Gesu)

06 Feltrinelli (Cusumano). Ospite F. Mesolella al Dobro

07 Canzone senza pretese (Luttazzi-Zeppieri). Ospite Frida Bollani Magoni

08 Ti darò (Salerno). Ospite Luigi Salerno

09 Zitto zitto (Kaballa-Parigi)

10 Luce (Salerno-Spinetti). Chitarra F. Spinetti

11 Tu sei tutto per me (Mesolella-Bonomo). Ospite F. Mesolella alla chitarra

12 Ti ruberò (Lauzi)



Questi concerti confermati del ‘Leggera’ tour:



03/03 - Botticino (Bs) - Teatro Centrolucia

04/03 - Mira (Ve) - Teatro Villa dei Leoni

05/03 - Torino - Cap10100

10/03 - Rimini - Teatro degli Atti

11/03 - Milano - Blue Note (Doppio spettacolo ore 21,00 e 23,30)

16/03 - Napoli - Teatro Politeama

07/04 - Poggibonsi (Si) - Teatro Politeama

08/04 - Vittoria (Rg) - Teatro Vittoria Colonna

12/04 - Matera - Auditorium Gervasio

18/04 - Roma - Auditorium Parco della Musica - Sala Petrassi

22/04 - Fano (Pu) – Teatro della Fortuna