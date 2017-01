Il cantautore inglese Billy Bragg, musicista da sempre politicamente molto impegnato, ha rielaborato il testo di uno dei grandi classici di Bob Dylan - “The times they are a-changin’” trasformando ne il titolo in “The times they are a-changin’ back” - per farne una invettiva contro il nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump.



Scrive Bragg nel messaggio che accompagna la clip: "Ho scritto questo testo mezz'ora dopo avere visto il discorso di insediamento di Donald Trump e l’ho cantato a Salisbury la sera stessa. Chiedo scusa a Bob Dylan".



In un verso Bragg canta: "Nella terra dei liberi e nella casa dei coraggiosi/Martin Luther King si sta rivoltando nella tomba nel vedere un bullo bigotto salire sul palco/E ci invita a rimanere fedeli alle idee per le quali morì in un'altra epoca/i tempi stanno cambiando di nuovo."