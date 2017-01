Il bassista degli Alice in Chains Mike Inez ha confermato che la band sta registrando un nuovo album. Il gruppo ha quindi iniziato a lavorare all’erede di ”The devil put dinosaurs here” , pubblicato nella primvera del 2013.



Inez ha parlato del nuovo album in una intervista rilasciata a Framus & Warwick: "Rimanere in studio per venti ore al giorno non è divertente, ma è un gran bel lavoro. Cerchiamo di separare il business dal nostro piacere. Quindi è come se fossimo nel nostro parco giochi, almeno per questo nuovo disco. Siamo ancora insieme nella stessa città e colleghiamo gli strumenti nella stessa stanza. Oggi è in realtà il nostro primo giorno in studio e io sono in ritardo perche sono qui a parlare con voi, questo vi fa capire che razza di professionisti siamo."