Bonobo è il nome dietro cui si nasconde Simon Green, dj, musicista e producer inglese ma ora di stanza a Los Angeles. 'Migration' è il suo sesto disco in studio e di certo è quello più accessibile, grazie all'eclettismo di stili e generi: dall'elettronica pura al post rock, dal downtempo a sonorità più underground, fino alle pop song. Il tutto però messo insieme con eleganza e grazia.

I dischi di IDM classicamente devono sempre guardare avanti e spostare l'alticella ogni volta un po' più in alto, invece questo “Migration” non aggiunge niente di nuovo alla scena, tuttavia le composizioni e la produzione sono così di alto livello che non potrà non conquistare nuovi ascoltatori e adepti.