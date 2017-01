Paris Jackson, la figlia del compianto Re del Pop, sembra non voler accettare la sentenza che nel 2011 (poi confermata nel 2014) ha condannato il medico Conrad Murray per omicidio involontario con l'accusa di aver iniettato una dose di sonnifero nelle vene di Michael Jackson che si sarebbe poi rivelata letale. Ora che ha 18 anni (nel 2009, quando suo padre morì, ne aveva appena 11), sulle pagine dell'edizione statunitense di Rolling Stone la ragazza dice di essere convinta del fatto che suo padre sia stato ucciso:



"Può sembrare una teoria del complotto, e può sembrare una stronzata, ma tutti i veri fan e la sua famiglia lo sa. Era tutto programmato".



Dichiarazioni, quelle di Paris Jackson (che recentemente si è pure indignata per il modo con cui suo padre è stato raffigurato in una serie trasmessa da Sky Arts), non troppo diverse da quelle che sua zia La Toya Jackson si lasciò sfuggire nel 2011 di fronte alle telecamere del programma televisivo americano Joy Behar Show: "Penso sia stato tutto organizzato", disse la sorella di Michael Jackson.



Conrad Murray, condannato nell'autunno del 2011, è uscito dalla prigione nel 2013 per buona condotta e ha sempre sostenuto la tesi del suicidio (involontario) per un'overdose di propofol.