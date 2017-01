Gli organizzatori del "Modena Park 01 07 17", il grande evento dal vivo col quale il rocker di Zocca festeggerà il suoi quarant'anni di attività, hanno comunicato nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 24 gennaio, l'andamento della prima giornata di prevendita, apertasi alle 10 di oggi e riservata solo agli iscritti al fan club ufficiale di Vasco Rossi.

Secondo i responsabili di VivaTicket, dopo "l'assedio" dell'apertura risoltosi in una "prima ora di panico" (in riferimento ai problemi tecnici rilevati nella mattinata di oggi) "tutto si è svolto nella regolarità e alle ore 18,30 sono stati venduti 27.020 biglietti".

"Siamo partiti da questa mattina con la vendita dedicata al fan club, della durata di 48 ore. Tutto è proceduto bene, talmente bene che alle ore 18:30 avevamo già venduto 27.020 biglietti", si legge nella nota della società di ticketing: "I dati sono in continuo aggiornamento. Giovedì mattina, al termine delle 48 ore riservate al fanclub, saremo in possesso del totale distribuito. Nella prima ora di vendita, alcuni utenti hanno incontrato delle difficoltà a concretizzare gli acquisti, difficoltà legate ai sistemi di pagamento on-line e non alla piattaforma di vendita".

Riguardo ai tagliandi finiti sul mercato secondario, VivaTicket ha osservato: "Alcuni siti di secondary ticketing hanno messo in vendita dei biglietti, questi biglietti non sono reali, in quanto nessun titolo è stato ancora distribuito. Le vendite saranno probabilmente frutto di accordi verbali con chi oggi ha acquistato un titolo. Teniamo a ricordare , ancora una volta, che non sono rivenditori autorizzati e che l’acquisto tramite canali non ufficiali non garantirà l’accesso alla grande festa di Modena Park".

Al momento non sono stati comunicati né il dettaglio di numero di biglietti venduti per settore né il numero di fan ai quali è aperta la prevendita che si concluderà alle 10 del prossimo giovedì, 26 gennaio.