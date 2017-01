La scaletta dei concerti del "The Joshua Tree tour 2017" potrebbe includere anche alcune nuove canzoni di Bono e soci tratte da "Songs of experience". Gli U2 potrebbero cogliere l'occasione del tour che li vedrà celebrare i 30 anni trascorsi dalla pubblicazione di uno dei loro dischi più amati per far ascoltare al pubblico anche alcune anticipazioni del già annunciato e (tanto) atteso seguito di "Songs of innocence".



A rivelarlo, in un'intervista concessa all'edizione statunitense di Rolling Stone, è il bassista del gruppo irlandese, Adam Clayton:



"Desidererei molto suonare qualcosa di 'Songs of experience' durante i concerti, magari una o due canzoni: dobbiamo capire se le canzoni del disco possono suonare bene in uno stadio, ma mi farebbe piacere far ascoltare al pubblico qualcosa prima dell'uscita del disco".



E sempre a Rolling Stone Clayton fa sapere che il disco, le cui lavorazioni non sono state ancora terminate, dovrebbe uscire entro la fine del 2017:



"Non ci sono ancora scadenze: torneremo a lavorarci tra qualche mese per rifinirlo un po' e chiudere dunque le lavorazioni".



Il "The Joshua Tree tour 2017" farà tappa anche in Italia con due concerti che vedranno gli U2 esibirsi allo Stadio Olimpico di Roma il 15 e il 16 luglio: qui le ultime sui biglietti.