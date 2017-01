Ormai siamo ai titoli di coda della splendida avventura live dei Black Sabbath. I prossimi 2 e 4 febbraio, nella loro Birmingham, i rockers guidati da Ozzy Osbourne si esibiranno per le ultime due volte su di un palco, poi appenderanno gli strumenti al classico chiodo. Il concerto del 20 gennaio alla 3 Arena di Dublino (Irlanda) è stato uno dei loro ultimi concerti e più sotto puoi vedere alcuni momenti dello show.



Ozzy Osbourne, alla domanda postagli da Kerrang su eventuali rimpianti sui quasi 50 anni di carriera dei Black Sabbath, ha risposto: "Stai parlando della mia fottuta quotidianità! Ho fatto l’idiota un sacco di volte. Non bevo più. Non bevo da quattro anni, non mi sballo da quattro anni. Se torno ai giorni in cui ero fatto, penso che fossi un vero idiota".



Mentre il chitarrista Tony Iommi ha detto: "Si pensa sempre che ci sono un sacco di cose che si sarebbero potute fare, ma dove saresti ora se le avessi fatte? Potrei dire, 'Oh, vorrei non essermi fatto tutta quella droga agli inizi’, ma ci sarà stata una ragione, da qualche parte, perché si è fatto quel che si è fatto. Si impara sempre qualcosa e poi si passa a una fase successiva. Mi posso lamentare di alcune cose, ma c'è sempre stato un motivo dietro".



Da ultimo il bassista Geezer Butler: “E’ difficile spiegare perché credo nel destino, tutto è stato guidato da qualcosa sopra di noi. Ci sono cose per le quali potrei non essere contento, ma tutto ha funzionato fino alla fine. Le cose accadono per una ragione, credo proprio che non ci sia niente che io possa cambiare, quindi non ho rimorsi. Siamo sempre stati amici. E come amici siamo in tour insieme. Ne abbiamo passate tante insieme, abbiamo un legame molto forte".