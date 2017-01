Pat Benatar e Neil Giraldo, partner nel lavoro e nella vita, assieme a Linda Perry hanno pubblicato il singolo “Shine” per supportare il Shine Together Movement. La traccia è in vendita e vuole capitalizzare lo slancio della marcia delle donne che si è tenuta il 21 gennaio a Washington. L’intento dello Shine Together è quello di ‘ispirare le donne attraverso la canzone’, sostenere e influenzare il cambiamento positivo nel nostro governo e nel mondo.



"Shine" è in vendita a 69 centesimi – ben al di sotto dello standard dei 99 centesimi o del dollaro e 29 centesimi delle tracce digitali - per evidenziare il divario salariale di genere che è diventato di gran lunga maggiore negli ultimi anni come sottolineato dal racconto delle esperienze di tutta una serie di donne importanti.



Il ricavato delle vendite di "Shine" è stanziato a favore della B.A. Rudolph Foundation, un'organizzazione no-profit che sostiene le donne che decidono di lavorare nel servizio pubblico e/o nel governo.



Parlando con People Pat Benatar ha detto che la genesi della canzone nasce in parte dalla sua frustrazione per non avere potuto partecipare alla marcia del 21 gennaio. E anche se lei non ha una passione per nessuna figura politica in particolare, sostiene con forza l’unione delle persone di tutte le estrazioni sociali per "cercare di mettere un freno a quello che sta accadendo" su tutta una serie di questioni. "Il mio mantra è quello di cercare di formare un gruppo che sia a vantaggio di tutti. Questo è un movimento inclusivo. E’ fantastico per tutti noi essere là fuori a levare la nostra voce per parlare, abbiamo bisogno di un cambiamento reale e di gente che faccia sì che qualcosa cambi”.