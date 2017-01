Sono state rese note nel pomeriggio di oggi le nomination agli Academy Awards 2017, i prestigiosi premi assegnati dalla Academy of Motion Picture Arts and Sciences che verranno assegnati nel corso di una serata di gala in programma al Dolby Theatre di Hollywood, a Los Angeles, il prossimo 26 febbraio.

Nella corsa per l'Oscar riservato al miglior brano originale è netto il predominio di "La La Land", la commedia musicale romantica interpretata da Ryan Gosling e Emma Stone: la pellicola diretta da Damien Chazelle è in lizza in ben con ben due canzoni - "Audition" e "City of Stars", quest'ultima tra l'altro premiata con un Golden Globe - centrando anche la nomination in quella riservata alla "Miglior colonna sonora originale" grazie alla partitura firmata da Justin Hurwitz.

Lin-Manuel Miranda, con "How Far I'll Go", brano interpretato da Alessia Cara nel film "Oceania" - in originale, "Moana" - contente alla hit cantata da Justin Timberlake "Can't Stop The Feeling!" (scritta dallo stesso N' Sync insieme a Max Martin e Shellback e inclusa nel film "Trolls") e "The Empty Chair" (scritta da Sting e J. Ralph per "The Empty Chair") la statuetta nella categoria "Best Original Song".

Ecco, di seguito, la lista completa delle nomination musicali.

Miglior colonna sonora originale:

Jackie (Micachu)

La La Land (Justin Hurwitz)

Lion (Dustin O'Halloran, Hauschka)

Moonlight (Nicholas Britell)

Passengers (Thomas Newman)

Miglior canzone originale:

"Audition" -- La La Land

"Can't Stop The Feeling!" -- Trolls

"City of Stars" -- La La Land

"The Empty Chair" -- Jim: The James Foley Story

"How Far I'll Go" -- Oceania