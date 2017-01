"Il più equilibrato": così Dario Brunori, noto ai più come Brunori Sas, presenta il suo nuovo album, "A casa tutto bene". Il disco arriva a tre anni di distanza dal precedente "Il cammino di Santiago in taxi", è stato prodotto da Taketo Gohara e registrato in un'antica masseria nella campagna cosentina: "Desideravo cimentarmi con una scrittura diversa, legata all'ascoltatore, con l'ambizione di arrivare a quante più possibili", dice il cantautore a proposito delle nuove canzoni, che presenterà dal vivo con il tour nei club in partenza il prossimo 24 febbraio da Udine, che ha avuto un'anticipazione nei giorni scorsi al Regio di Parma: Rockol vi propone in eslcusiva una versione acustica di "Canzone contro la paura".

Dal punto di vista artistico ho scritto e realizzato uno spettacolo che era una specie di riproduzione del teatro canzone, "Brunori srl: una società a responsabilità limita": riprendevo quello che faceva Gaber, alternavo le canzoni ad alcuni monologhi, parlando del ruolo della responsabilità nella società di oggi. Questo spettacolo, che è capitato proprio in mezzo ai due dischi, mi ha dato la possibilità di provare a scrivere in modo diverso, mi ha spento a scrivere di altro, a parlare di argomenti che poi sono quelli finiti nel disco nuovo. È stato l'anello di congiunzione tra "Il cammino di Santiago in taxi" e "A casa tutto bene".Più che avere la percezione di quello che intendevo tirare fuori, sapevo bene cosa non volevo tirare fuori: in particolar modo, non volevo riproporre i toni delle canzoni che avevo pubblicato in passato. C'era l'idea di parlare di determinati argomenti, ma di farlo con un tono diverso: stavolta sono stato molto più attento a non cadere nella tentazione di scrivere canzoni che non stavano nell'idea del disco. Ci sono testi che hanno un linguaggio molto diretto, che arrivano spesso prima della musica. Desideravo cimentarmi con una scrittura diversa, legata all'ascoltatore, con l'ambizione di arrivare a quante più possibili. E dal punto di vista musicale, "A casa tutto bene" è il disco di cui sono più felice. Ecco, diciamo che è il più equilibrato.Oltre allo spettacolo teatrale, un altro evento importante alla base di questo disco è stato il mio ritorno a casa, in Calabria, una sorta di ritorno alle radici. Vivere lontano dal mondo contemporaneo, rintanato in un piccolo paesino della Calabria, da un lato mi ha tenuto al riparo da tutto ciò che viene comunicato dai media, dall'altro mi ha dato la possibilità di scrivere cercando di guardare le cose con maggiore distanza. Questo ha le sue virtù, ma anche alcuni limiti: a volte non devi solo pensarla la vita, ma devi anche cercare di starci dentro.Mi era piaciuto quello che era accaduto con le registrazioni del precedente disco, che si erano svolte in un ex convento. Questo disco ambiva ad una produzione più approfondita, un lavoro un po' più cerebrale. Cercavamo un posto in cui stare concentrati e abbiamo trovato questa vecchia masseria a San Marco Argentano, un piccolo comune in provincia di Cosenza. Siamo stati lì per una quindicina di giorni, senza mai muoverci, senza distrazioni e pronti a cogliere le ispirazioni.Straordinario: ha fatto un lavoro sul suono di cui vado molto orgoglioso, e non era facile. Nell'album ci sono tanti strumenti ed è difficile far suonare bene un disco con così tanta roba. Taketo è stato bravo perché ha dato una profondità, ha ricercato una linea di suono profonda: secondo me, questo disco ha un suono tridimensionale. È riuscito a vestire le canzoni in un modo che coniuga la mia scrittura all'italiana con delle sonorità che guardano oltre i nostri confini. Abbiamo lavorato molto sul suono.Lo dico con tono ironico: il protagonista di quella canzone è un Don Chisciotte moderno e rappresenta la parte di me che vive con l'idea di poter davvero cambiare il mondo con le canzoni. Fa da contraltare alle altre canzoni del disco, in cui emerge invece una disillusione e un certo disincanto. Io credo che una canzone possa cambiare non dico la vita, ma almeno una giornata di chi l'ascolta.Le canzoni di Dente bisogna prenderle con un approccio ironico e non credo che la sua sia un'affermazione netta. In una delle canzoni del disco, "Secondo me", c'è un verso che dice: "Sarai anche un cantautore, sarai anche un cantastorie, ma ogni volte ai tuoi concerti non c'è neanche un muratore". Ma lo dico con ironia: metto in discussione la figura del cantautore che vuole arrivare a tutti ma non ci riesce.No, mi fa piacere. Ma come tutti gli artisti devo cercare una mia cifra personale. Per questo motivo, se il paragone diventa ingombrante devo farmi delle domande.I cantautori italiani storici si muovevano in anni in cui la canzone d'autore aveva un valore maggiore rispetto ad oggi e c'era più gente disposta ad ascoltarli.In "Sabato bestiale" c'è un verso, "Siamo figli delle stelle e della tv", che è una citazione della citazione: il pezzo è ambientato in una discoteca e mi piaceva l'idea che in sottofondo al dialogo tra i due personaggi ci fossero delle citazioni di canzoni anni '80, in questo caso Battiato che cita a sua volta Alan Sorrenti. Era un vezzo, uno dei pochi che mi sono concesso. Battiato lo cito anche in "Lamezia Milano", quando dico: "L'Italia sventola la bandiera bianca".Dipende da come se la vive uno e da cosa si intende per "indie" e "alternative". Io sono nato artisticamente in un periodo storico in cui, rispetto a Manuel, non c'era un'idea di "indie" così definita: si stava cominciando a creare una scena "alternativa" e cominciavano ad entrare in questa scena cose che, rispetto agli anni '90, non avevano rispondevano esattamente a quei canoni. Io ho sempre voluto fare musica leggera: il mio primo disco conteneva canzoni in grado di arrivare a tutti, non era un disco "contro". Non ho vissuto con l'idea di essere parte di quella scena: semplicemente, suoniamo negli stessi posti, ci conosciamo, condividiamo l'idea di cantare delle cose in maniera onesta e di suonare in un modo che si discosti dallo scenario "pop" generalista. Il punto è che dalla scena "alternativa" stanno uscendo cose che poi finiscono nel "mainstream", ma che non esauriscono la scena "alternativa". Anzi: c'è tantissima roba che gira e che ha le stesse caratteristiche della scena indie del 2000.Hanno scritto belle canzoni che possono arrivare a chiunque: sono canzoni di musica leggera italiana. Rispecchiano un certo tipo di musicalità di canzone e di onestà che il pubblico apprezza e rappresentano l'alternativa ad un altro approccio del "pop mainstream": sono personaggi diversi, più rappresentativi delle generazioni di oggi. Oggi c'è un maggiore interesse delle radio verso il mondo "indie" e di conseguenza c'è anche un maggiore interesse del pubblico verso quella scenaSicuramente lo streaming ne ha aumentato la possibilità di diffusione, anche se bisognerebbe aprire un altro discorso su quanto guadagna dallo streaming chi la musica la fa. Diciamo che c'è un guadagno nell'ottima di diffusione delle cose, ecco: lo streaming si è sostituito alle cassettine che ai miei tempi ci si passava tra amici per ascoltare nuova musica.