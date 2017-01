Il 31 marzo sarà pubblicato in Italia "Silver Eye", il settimo album in studio dei Goldfrapp che giunge a tre anni e mezzo di distanza dall’ultimo capitolo della loro carriera discografica, ”Tales of us” .



Assieme ad Alison Goldfrapp e Will Gregory hanno collaborato nella stesura del nuovo lavoro John Congleton, John Grant, Wild Beasts, Bobby Krlic e Leo Abrahams. Il lavoro è stato mixato da David Wrench (XX, fka Twigs, Caribou).



Ha detto Alison Goldfrapp sul nuovo album: "Non ci è mai piaciuto ripeterci. Spesso reagiamo alle cose che abbiamo appena fatto. Ci piace la spontaneità del non sapere. È solo attraverso il processo che capiamo di cosa si tratta. I fan che ci seguono abbracciano questa idea e sono eccitati dal pensiero di non sapere cosa potersi aspettare."



E aggiunge Will Gregory: “Penso che scrivere un album è come perdersi in un bosco. Cerchi di trovare un percorso interessante. Non sai se stai andando in un vicolo cieco o da qualche parte interessante e non sai mai quando ti devi fermare perché dietro l'angolo un qualcosa di bello potrebbe accadere”.



Tracklist:



1. Anymore

2. Systemagic

3. Tigerman 5. Faux Suede Drifter

6. Zodiac Black

7. Beast That Never Was

8. Everything Is Never Enough

9. Moon in Your Mouth