Ryley Walker, uno dei nomi di punta del cantautorato contemporaneo americano, arriverà per un tour di sette date in Italia per presentare - oltre ai classici dei dischi precedenti - l'ultimo "Golden Sings That Have Been Sung", pubblicato a fine estate per la Dead Oceans Records.

Ecco gli appuntamenti fissati:

03 giugno Marina di Ravenna ­ Hana-bi­

ingresso gratuito

04 giugno Padova ­ Anfiteatro del Venda

ingresso: ticket 5 euro in prev e 7 euro alla porta

05 giugno Savona ­ Raindogs ­ Officine Solimano

ingresso: 15 euro

06 giugno Roma ­ Chiesa Evangelica Metodista ­ Unplugged in Monti Church Sessions

07 giugno Montemarciano (An) ­ Klang ­ Teatro di Montemarciano

ingresso 10 euro / prevendita Vivaticket

08 giugno Avellino­ Auditorium Cimarosa

ingresso: 12 euro + dp / prevendita www.go2

09 giugno Brescia ­ No Silenz

ingresso gratuito