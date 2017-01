Dopo l'esperienza con i Dead & Company (quel che resta dei Grateful Dead, con cui andrà in tour anche quest'anno), John Mayer torna a fare il solista: "The Search for Everything" è il primo di una serie di EP (da qua il sottototitolo "Wave one") che entro il 2017 comporranno il seguito di "Paradise valley" del 2013.

Difficile dire quale sarà la direzione del "nuovo" John Mayer, a giudicare da queste canzoni, e come che risultati darà la sua "Ricerca del tutto", e soprattutto se questa strategia degli EP funzionerà oppure no. Per il momento appare un po' dispersiva, come la scelta delle canzoni con cui ripresentarsi al suo pubblico. Quattro canzoni che ci ricordano la sua bravura, ma anche che prendono un po' di distanza dalle ultime, bellissime pubblicazioni.

Leggi la recensione completa di "THE SEARCH FOR EVERYTHING - WAVE ONE" cliccando qui