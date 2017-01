Come ormai consuetudine, Ticketone e Live Nation hanno diramato nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 23 gennaio, il resoconto dell'andamento delle prevendite per il secondo appuntamento del "Joshua Tree Tour 2017" che Bono e soci terranno alle Stadio Olimpico di Roma il prossimo 16 luglio: la data degli U2, hanno fatto sapere gli organizzatori, è già andata sold out, ma per conquistare un biglietto sul mercato primario ci sono ancora delle possibilità

"A fronte degli approfonditi controlli effettuati sulle transazioni di acquisto nella giornata sono stati rimessi in vendita limitati quantitativi di biglietti derivanti dalle cancellazioni effettuate in data odierna da TicketOne e dall’apertura dei posti di visibilità limitata", ha fatto sapere la società di ticketing primario con sede a Milano, impegnata nel combattere il fenomeno del secondary ticketing: "I biglietti venduti per la seconda data sono stati assegnati a circa 18.500 differenti acquirenti e per la maggior parte spediti ad altrettanti indirizzi di spedizione. (...) Non è stato rilevata la presenza di software automatici di acquisto (cosidetti bots): la capacità dei sistemi TicketOne ha consentito di servire in brevissimo tempo numerosissimi clienti. Come per la precedente data sono stati individuati diversi ordini effettuati da soggetti diversi ma riconducibili a clienti che avevano già acquistato in precedenza, pertanto TicketOne ha provveduto a cancellare 500 ordini considerati ‘sospetti’ per un totale di 1.700 biglietti tra la fase di prevendita destinata al fan club e la vendita generale odierna che sarebbero potuti finire su siti di secondary market".