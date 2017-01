Tra i tanti personaggi che ogni anno, per tradizione, compaiono al Festival di Sanremo c'è anche Beppe Vessicchio. Il Maestro partenopeo è una sorta di istituzione del Festival della Canzone Italiana, al quale ha partecipato - in qualità di direttore d'orchestra - quasi tutti gli anni da quando è stata reintrodotta l'orchestra, nel 1990. E nel corso di questi ventisette anni Giuseppe Vessicchio ha registrato pochissime assenze, saltando solamente quattro edizioni: quella del 1991, quella del 2004, quella del 2008 e quella del 2009. Al "libretto delle assenze" di Vessicchio al Festival di Sanremo, però, si è aggiunta ora un'altra assenza: il Maestro ha fatto sapere che non sarà tra i direttori d'orchestra della prossima edizione del Festival, in programma dal 7 all'11 febbraio.



Il motivo dell'assenza di Vessicchio a Sanremo 2017 è molto semplice: gli artisti con i quali era in contatto non sono entrati nella rosa dei 30 concorrenti in gara (tra "big" e "Nuove Proposte"). Il Maestro partirà comunque per la Riviera e sarà nella cittadina ligure per presentare, nella settimana del Festival, la sua autobiografia "La musica fa crescere i pomodori", che prende il titolo da un esperimento che Vessicchio sta portando avanti da qualche anno con alcuni istituti di ricerca scientifica: in sostanza, stando a quanto dichiarato dal Maestro in un'intervista al Corriere della Sera, questi esperimenti dimostrerebbero che la musica aiuta a crescere alcune piantagioni. Alla domanda "Il Festival fa crescere la musica?", Vessicchio ha risposto:



"Il risultato mi sembra evidente. In questi ultimi anni è rimasto assai poco di quello che è transitato dal festival. E non parlo di risultati di vendita. Penso a casi come Cammariere o gli Avion Travel che sono sopravvissuti. Non sento la stessa valenza negli ultimi tempi. Vengono proposti solo prodotti a scadenza breve perché credo che l'industria vada in quella direzione e preferisca avere prodotti da sostituire in fretta con altri piuttosto che pensare al lungo periodo".



Nel corso degli ultimi anni, Vessicchio si è fatto conoscere dal pubblico televisivo anche grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, sia come insegnante di canto che come direttore d'orchestra al serale. Curiosa la sua assenza al Festival proprio quest'anno che, accanto al conduttore Carlo Conti, ci sarà Maria De Filippi: "Abbiamo evitato l'effetto presepe con Giuseppe e Maria", ha detto lui all'ANSA.