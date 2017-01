Quando mancano pochissime ore all'apertura della prevendita esclusiva per gli iscritti al suo fan club ufficiale dei biglietti per il concerto-evento del prossimo 1° luglio a Modena, il rocker di Zocca pubblica sui social una clip che lo ritrae insieme ad alcuni suoi collaboratori - tra questi anche il produttore storico, Guido Elmi - in studio. Si tratta di un video di appena trenta secondi che vede i collaboratori del Blasco di fronte ai monitor, mentre Elmi gli dà delle dritte sui suoni: "Facciamo un po' di arena rock", dice il produttore.



Le (poche parole) che accompagnano il video sono criptiche: Vasco parla di "grandi manovre", ma non si capisce se si riferisca alle prove di Modena Park 2017 o se stia lavorando a nuovo materiale dopo la raccolta con inediti "VascoNonStop" (uscita appena lo scorso novembre per festeggiare i quarant'anni di carriera).





Dopo la prevendita riservata ai membri del fan club ufficiale di Vasco, le vendite dei biglietti per Modena Park 2017 apriranno alle 10 di venerdì 27 gennaio: qui tutti i dettagli sull'evento.