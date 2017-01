Dopo quasi dieci di silenzio – il suo ultimo album ”La radiolina” risale alla tarda estate del 2007 – Manu Chao torna a pubblicare delle canzoni inedite. I brani sono tre e sono in download gratuito sul suo sito.



"No solo en Cina hay futuro" e “Words of truth” richiamano il classico stile musicale di Manu Chao, mentre una terza canzone, “Moonlight avenue”, è accreditata alla sigla Ti.po.ta., un nuovo duo formato dal musicista e dall’attrice greca Klelia Renesi.



Nessun cenno su un eventuale nuovo album solista di Manu Chao oppure nascosto dalla denominazione Ti.po.ta. Al momento la sua attività dal vivo prevede cinque concerti la prossima estate in Francia.