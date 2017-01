Il Mattino di Padova, in un articolo a firma di Alberto Vitucci, ha riferito di "contatti operativi tra il Comune e i manager del gruppo inglese" in vista di un possibile concerto dei Rolling Stones al Parco San Giuliano di Mestre, spazio situato a pochi chilometri da Venezia che in passato ospitò per quattro edizioni, tra il 2007 e il 2011, l'Heineken Jammin' Festival.

Contattata da Rockol l'agenzia che ha curato i recenti interessi dal vivo in Italia della band di Jagger e Richards, la D'Alessandro e Galli, ha smentito l'indiscrezione, ribadendo, per voce dello stesso Mimmo D'Alessandro, quando già spiegato lo scorso 15 dicembre, cioè che il gruppo - apparso l'ultima volta dal vivo lo scorso 22 ottobre alla T-Mobile Arena di Las Vegas - non ha ancora definito in toto i piani dal vivo per il 2017.

Di certo, l'eventuale ritorno dei Rolling Stones on the road nel corso dell'anno appena iniziato sta facendo salire la febbre degli appassionati, e - contestualmente - anche le operazioni di raggiro a danno degli stessi: nel corso della seconda metà del 2016 sono fioriti in Rete siti non autorizzati dedicati alla vendita (ovviamente sul mercato secondario) dei biglietti per le date del prossimo tour della band di "Exile on Main Street". Tour che, ad oggi, pare sia ancora tutto da costruire...