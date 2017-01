Sono annunciati due concerti degli Interpol questa estate in Italia in occasione del 15esimo anniversario dell’uscita del loro album di esordio ”Turn on the bright lights” . La band statunitense sarà il 22 agosto all’Ama Music Festival a Asolo (Tv) e il 23 agosto al Carroponte di Milano.



I biglietti sono in prevendita su www.iovado.club dalle ore 11:00 di giovedì 26 gennaio fino alle ore 10:00 di venerdì 27 gennaio. Dalle ore 10:00 di venerdì 27 gennaio sono disponibili sul circuito Ticketone. A partire dalle ore 10:00 di sabato 28 gennaio in tutti i punti vendita Ticketone autorizzati.